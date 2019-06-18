В Брянске закончили укладывать асфальт на проспекте Ленина

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-18T18:07:41+03:00

На некоторых участках уже нанесли разметку. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Сейчас идет подготовка к установке светофора

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В Брянске продолжается ремонт дорог. К 17 июня подрядчик завершил укладку асфальта на проспекте Ленина.

Сейчас дорожники готовятся к установке светофора на пересечении с бульваром Гагарина. Он будет работать в увязке с светофорами на улицах Фокина и Горького, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации.

Продолжаются работы на улице Костычева. Здесь начали устанавливать новые светильники.

Проходит ремонт трех дорог в Володарском районе. По улице Красный Маяк полностью завершили установку нового светодиодного освещения. Кроме того, здесь обустраивают тротуары.

На улице Рылеева на ремонтируемом участке от улицы Тельмана до улицы Чернышевского заменили освещение, выровняли колодцы и уложили асфальт.

На улице Абашева устанавливают бордюры.

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ИСТОЧНИК KP.RU