Брянский спортсмен Илья Иванюк стал бронзовым призером Бриллиантовой лиги в Марокко

СЕГОДНЯ 17:50 2019-06-18T17:50:55+03:00

Со второй попытки он преодолел высоту 2,28 метра

Изменить размер текста: A A

Брянец Илья Иванюк занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко. Спортсмен со второй попытки преодолел высоту 2,28 метра, повторив свой лучший результат сезона, показанный в Шанхае, сообщают в управлении физкультуры и спорта Брянской области. Победу одержал украинец Богдан Бондаренко . Серебро завоевал японец Наото Тобэ.

Бриллиантовая лига - ежегодная серия соревнований по легкой атлетике. Проходит под эгидой Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).

Соревнования состоят из нескольких этапов. Победители финалов заработают по 50 тысяч долларов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU