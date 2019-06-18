Брянский спортсмен Илья Иванюк стал бронзовым призером Бриллиантовой лиги в Марокко
Брянец Илья Иванюк занял третье место на этапе Бриллиантовой лиги в Марокко. Спортсмен со второй попытки преодолел высоту 2,28 метра, повторив свой лучший результат сезона, показанный в Шанхае, сообщают в управлении физкультуры и спорта Брянской области. Победу одержал украинец Богдан Бондаренко . Серебро завоевал японец Наото Тобэ.
Бриллиантовая лига - ежегодная серия соревнований по легкой атлетике. Проходит под эгидой Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ).
Соревнования состоят из нескольких этапов. Победители финалов заработают по 50 тысяч долларов.
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ИСТОЧНИК KP.RU