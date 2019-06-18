Житель Дятькова угнал у спящего приятеля автомобиль и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-18T17:38:53+03:00

Теперь 31-летнему мужчине грозит до пяти лет колонии

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В Дятьковском районе местный житель решил прокатиться на автомобиле уснувшего приятеля и съехал в кювет.

Выяснилось, что хозяин «Мазды-626» поехал отдыхать на озеро с друзьями. Проснувшись утром, он обнаружил пропажу машины.

Автомобиль с механическими повреждениями нашли на окраине города.

Оказалось, что машиной воспользовался 31-летний приятель потерпевшего, пояснили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Как признался потом подозреваемый, ему просто стало скучно и он решил покататься , но не справился с управлением и попал в ДТП.

Теперь жителю Дятькова грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU