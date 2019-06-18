Житель Дятькова угнал у спящего приятеля автомобиль и попал в ДТП
В Дятьковском районе местный житель решил прокатиться на автомобиле уснувшего приятеля и съехал в кювет.
Выяснилось, что хозяин «Мазды-626» поехал отдыхать на озеро с друзьями. Проснувшись утром, он обнаружил пропажу машины.
Автомобиль с механическими повреждениями нашли на окраине города.
Оказалось, что машиной воспользовался 31-летний приятель потерпевшего, пояснили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Как признался потом подозреваемый, ему просто стало скучно и он решил покататься , но не справился с управлением и попал в ДТП.
Теперь жителю Дятькова грозит до пяти лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU