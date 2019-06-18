В Брянске выберут самую красивую женщину в полиции

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-18T16:54:09+03:00

На конкурс поступило больше 80 заявок

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В Брянске выберут самую красивую и талантливую женщину в полиции. В регионе стартовал конкурс «Леди в погонах - 2019». Он посвящен 75-летию со дня образования УМВД России Брянской области.

На конкурс поступило больше 80 заявок. В финал пройдут десять участниц, победивших в народном голосовании. На итоговых испытаниях финалистки продемонстрируют навыки профессиональной подготовки и сразятся в творческом конкурсе.

Победительницу и призеров конкурса наградят на праздновании 75-летия образования УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU