В Брянске выберут самую красивую женщину в полиции
На конкурс поступило больше 80 заявок
Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.
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В Брянске выберут самую красивую и талантливую женщину в полиции. В регионе стартовал конкурс «Леди в погонах - 2019». Он посвящен 75-летию со дня образования УМВД России Брянской области.
На конкурс поступило больше 80 заявок. В финал пройдут десять участниц, победивших в народном голосовании. На итоговых испытаниях финалистки продемонстрируют навыки профессиональной подготовки и сразятся в творческом конкурсе.
Победительницу и призеров конкурса наградят на праздновании 75-летия образования УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU