Пьяный житель Дятьковского района угнал у приятеля иномарку

18 Июнь 16:40 2019-06-19T08:04:18+03:00

Злоумышленник попал в ДТП, поэтому ему пришлось оставить машину

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31-летнего жителя Дятьковского района подозревают в угоне машины. Инцидент произошел у местного озера. Владелец автомобиля «Мазда-626» выехал на водоем с двумя приятелями, чтобы отдохнуть. Они выпивали, потом двое друзей уснули. А третьему стало скучно.

Мужчина угнал иномарку, но попал в ДТП на ночной дороге. Машина съехала в кювет. Изначально «гонщик» хотел вернуть взятый без спросу автомобиль на место. Но его план провалился. Машину пришлось оставить на окраине.

Полицейские завели уголовное дело. За неправомерное завладение транспортным средством брянцу грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU