34 руководителя погарских школ и детсадов указали не все доходы в отчетах
Директора и заведующие не записали свою недвижимость и счета в банках
Начальнику районного управления образования внесли представление.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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34 руководителя муниципальных образовательных учреждений в Погарском районе указали не все доходы за прошлый год. Нарушения нашли во время прокурорской проверки.
- В справках полностью не отразили сумму доходов, полученных не по основному месту работы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Руководители не указали сведения о имеющейся в собственности недвижимости. Кроме того, недостоверную информацию предоставили о счетах в банках.
Начальнику районного управления образования внесли представление.
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ИСТОЧНИК KP.RU