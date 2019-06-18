34 руководителя погарских школ и детсадов указали не все доходы в отчетах

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-18T16:31:02+03:00

Директора и заведующие не записали свою недвижимость и счета в банках

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34 руководителя муниципальных образовательных учреждений в Погарском районе указали не все доходы за прошлый год. Нарушения нашли во время прокурорской проверки.

- В справках полностью не отразили сумму доходов, полученных не по основному месту работы, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Руководители не указали сведения о имеющейся в собственности недвижимости. Кроме того, недостоверную информацию предоставили о счетах в банках.

Начальнику районного управления образования внесли представление.

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ИСТОЧНИК KP.RU