Выборы в Брянский горсовет пройдут 8 сентября

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-18T16:04:24+03:00

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Выборы в Брянской городской Совет пройдут в единый день голосования 8 сентября. Такое решение приняли депутаты на внеочередном заседании, которое прошло во вторник, 18 июня. Это нужно было сделать не раньше, чем за 90 дней, и не позже 80 дней до выборов.

Кроме того, депутаты приняли решение досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии с правом решающего голоса на основании личного заявления. Освободившееся место пока остается вакантным.

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ИСТОЧНИК KP.RU