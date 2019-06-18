Выборы в Брянский горсовет пройдут 8 сентября
Такое решение приняли на внеочередном заседании 18 июня
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Выборы в Брянской городской Совет пройдут в единый день голосования 8 сентября. Такое решение приняли депутаты на внеочередном заседании, которое прошло во вторник, 18 июня. Это нужно было сделать не раньше, чем за 90 дней, и не позже 80 дней до выборов.
Кроме того, депутаты приняли решение досрочно прекратить полномочия члена избирательной комиссии с правом решающего голоса на основании личного заявления. Освободившееся место пока остается вакантным.
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ИСТОЧНИК KP.RU