Обманщиков брянских дольщиков отправили за решетку
Обманщиков брянских дольщиков отправили за решетку. Бывшего директора и начальника отдела по учету и распределению жилья МУП «Брянскгорстройзаказчик» признали виновными по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Экс-руководитель муниципального предприятия получил шесть лет колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей. Начальницу отдела приговорили к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу 200 тысяч рублей.
- В суде установили, что директор при пособничестве начальника отдела заключил договоры участия в долевом строительстве двух многоквартирных жилых домов по улице Фосфоритной в Володарском районе с подконтрольной строительной организацией, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Условия договоров были изначально невыгодными для МУПа. Убыток предприятия оценили в 16 миллионов рублей.
Обвиняемые через МУП продавали по заниженной цене квартиры подставным лицам и подрядчикам. А потом перепродавали их по рыночной цене. Разница в стоимости оседала в карманах злоумышленников.
Кроме того, начальница отдела прописалась в Новозыбкове у своей матери, а жила в Брянске и других местах. Но прописка давала право на двойное пособие на ребенка, которое она незаконно получала.
Приговор виновным пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU