СЕГОДНЯ 15:37 2019-06-18T15:37:24+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Тимур ХАНОВ

Аферы были связаны с двумя домами на улице Фосфоритной

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Обманщиков брянских дольщиков отправили за решетку. Бывшего директора и начальника отдела по учету и распределению жилья МУП «Брянскгорстройзаказчик» признали виновными по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. Экс-руководитель муниципального предприятия получил шесть лет колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей. Начальницу отдела приговорили к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу 200 тысяч рублей.

- В суде установили, что директор при пособничестве начальника отдела заключил договоры участия в долевом строительстве двух многоквартирных жилых домов по улице Фосфоритной в Володарском районе с подконтрольной строительной организацией, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Условия договоров были изначально невыгодными для МУПа. Убыток предприятия оценили в 16 миллионов рублей.

Обвиняемые через МУП продавали по заниженной цене квартиры подставным лицам и подрядчикам. А потом перепродавали их по рыночной цене. Разница в стоимости оседала в карманах злоумышленников.

Кроме того, начальница отдела прописалась в Новозыбкове у своей матери, а жила в Брянске и других местах. Но прописка давала право на двойное пособие на ребенка, которое она незаконно получала.

Приговор виновным пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU