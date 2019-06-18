СЕГОДНЯ 15:12 2019-06-18T15:12:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Основным на внеочередном заседании Брянского горсовета был вопрос о назначении выборов депутатов Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Брянской области от 26.06.2008 № 54-3 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области», Уставом города Брянска, решено назначить выборы депутатов Брянского городского Совета шестого созыва на 8 сентября 2019 года. По закону днем голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального образования является второе воскресенье сентября года, когда истекает срок полномочий. Решение о назначении выборов должно быть принято представительным органом муниципального образования не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.

— Депутаты Брянского городского Совета работают в рамках действующего законодательства. Сегодня принято решение назначить новые выборы в установленные законом сроки, — сказал Глава города Брянска Александр Хлиманков.

Также на внеочередном заседании принято решение о досрочном прекращении полномочий члена избирательного комиссии города Брянска с правом решающего голоса. Решение принято на основании личного заявления. Поддержали депутаты вопрос о приёме предложений по замещению вакантного места члена избирательной комиссии города Брянска с правом решающего голоса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU