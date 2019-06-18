2019-06-18T15:12:44+03:00
Общество

О назначении выборов

На 63-м внеочередном заседании Брянского городского Совета принято решение о назначении выборов
Елена ВАСИЛЬЕВА
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.Фото: Пресс-служба Брянского городского Совета народных депутатов.
Изменить размер текста:

Основным на внеочередном заседании Брянского горсовета был вопрос о назначении выборов депутатов Брянского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Брянской области от 26.06.2008 № 54-3 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Брянской области», Уставом города Брянска, решено назначить выборы депутатов Брянского городского Совета шестого созыва на 8 сентября 2019 года. По закону днем голосования на выборах депутатов представительного органа муниципального образования является второе воскресенье сентября года, когда истекает срок полномочий. Решение о назначении выборов должно быть принято представительным органом муниципального образования не ранее чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования.

— Депутаты Брянского городского Совета работают в рамках действующего законодательства. Сегодня принято решение назначить новые выборы в установленные законом сроки, — сказал Глава города Брянска Александр Хлиманков.

Также на внеочередном заседании принято решение о досрочном прекращении полномочий члена избирательного комиссии города Брянска с правом решающего голоса. Решение принято на основании личного заявления. Поддержали депутаты вопрос о приёме предложений по замещению вакантного места члена избирательной комиссии города Брянска с правом решающего голоса.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Увеличение городского бюджета
Качество работы коммерческих перевозчиков
Заседание Брянского горсовета назначено на 25 июня
В Брянске закончили укладывать асфальт на проспекте Ленина
Брянский спортсмен Илья Иванюк стал бронзовым призером Бриллиантовой лиги в Марокко
Житель Дятькова угнал у спящего приятеля автомобиль и попал в ДТП
В Брянске выберут самую красивую женщину в полиции
34 руководителя погарских школ и детсадов указали не все доходы в отчетах
Выборы в Брянский горсовет пройдут 8 сентября
Обманщиков брянских дольщиков отправили за решетку
Жители Советского района Брянска смогут пожаловаться на невыплату зарплаты
С производственной системой БМЗ познакомились гости из Египта
СК: Брянского адвоката Ларису Одринскую подозревают в обмане на 340 тысяч рублей
Школьница из Брянска победила во всероссийском патриотическом конкурсе
Брянскую «овечку» восстановили на заводе в Санкт-Петербурге
В Брянске в день 75-летия области выступит Денис Майданов
Житель Клетни получил условный срок за удар полицейскому
«Ты гордость наша - Брянский край!»: регион готовится к празднованию 75-летия Брянской области
Жительница Дятьковского района отправится под суд за платное снятие порчи
В Брянске 49-летняя женщина сломала ключицу, упав в маршрутке
Брянцы сняли на видео экстремальное спасение кота
Жительницу Погарского района будут судить за то, что зарезала возлюбленного
На брянском заводе на рабочего с крюка крана упала металлическая конструкция
Брянские ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел в Севском районе
В Брянске родственники погибшего на проспекте Московском велосипедиста ищут свидетелей аварии
Брянского адвоката Ларису Одринскую подозревают в мошенничестве