Жители Советского района Брянска смогут пожаловаться на невыплату зарплаты
В районной прокуратуре 20 июня будет работать «горячая линия»
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Жители Советского района Брянска смогут пожаловаться на нарушение трудовых прав в сфере оплаты труда. В районной прокуратуре утром 20 июня будет работать «горячая линия». Сообщить о невыплате или задержке зарплаты можно с девяти часов утра до двенадцати часов дня, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Телефон «горячей линии»: 66-40-87.
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ИСТОЧНИК KP.RU