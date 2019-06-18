Жители Советского района Брянска смогут пожаловаться на невыплату зарплаты

СЕГОДНЯ 14:57 2019-06-18T14:57:48+03:00

В районной прокуратуре 20 июня будет работать «горячая линия»

Изменить размер текста: A A

Жители Советского района Брянска смогут пожаловаться на нарушение трудовых прав в сфере оплаты труда. В районной прокуратуре утром 20 июня будет работать «горячая линия». Сообщить о невыплате или задержке зарплаты можно с девяти часов утра до двенадцати часов дня, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Телефон «горячей линии»: 66-40-87.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU