СК: Брянского адвоката Ларису Одринскую подозревают в обмане на 340 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-06-18T14:20:39+03:00

В ближайшее время адвокату изберут меру пресечения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По версии следствия, она получила эти деньги от клиента

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Брянского адвоката Ларису Одринскую подозревают в мошенничестве на 340 тысяч рублей. В понедельник, 17 июня, следователи завели уголовное дело.

- По версии следствия, эти деньги адвокат с декабря 2016-го по май 2018 года получала от клиента, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ.

Правоохранители адвоката не задерживали. Меру пресечения Ларисе Одринской еще не избирали. В ближайшее время это сделает суд.

Лариса Одринская несколько лет работает адвокатом. До этого занимала должность прокурора Фокинского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU