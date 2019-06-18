Школьница из Брянска победила во всероссийском патриотическом конкурсе
Лауреатов наградили в Госдуме
Фото: vk.com, страница депутата Госдумы Ларисы Тутовой.
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Ученица школы №67 Брянска Полина Гуторова стала победительницей всероссийского конкурса «История моей семьи в истории моей России». Школьницу и еще семерых конкурсантов из Москвы, Ижевска, Рязанской и Ростовской областей наградили в Госдуме 17 июня.
Полина в своей работе рассказала о героической истории Брянщины, о своем дедушке, участнике войны Трофиме Мордовине. Победителям конкурса вручили призы. А преподаватели и родители, которые сопровождали лауреатов, получили грамоты и благодарственные письма.
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ИСТОЧНИК KP.RU