СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-18T13:36:29+03:00

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Брянскую «овечку» восстановили на заводе в Санкт-Петербурге. Фотографии обновленного паровоза появились в социальных сетях. Раритетная машина теперь на ходу и будет участвовать в ретро-поездках.

Легендарный паровоз серии Ов стоял на постаменте на закрытой территории локомотивного депо Брянск-2. Это последний паровоз, который использовали брянские железнодорожники до 1970 года. Машину построили в начале 20-го века на Путиловском заводе в Санкт-Петербурге. Вместо «Овечки» в брянском депо появился не такой старый паровоз серии ЭР.

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ИСТОЧНИК KP.RU