Житель Клетни получил условный срок за удар полицейскому
Приговор пока не вступил в законную силу
49-летний мужчина ударил задержавшего его полицейского.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителя Клетни осудили за осудили за нападение на полицейского.
Все случилось 19 января. Вечером в кабинет патрульно-постовой службы отдела полиции «Клетнянское» привезли 49-летнего местного жителя для оформления административного протокола.
Но мужчина оказался против таких мер и ударил задержавшего его полицейского кулаком по лицу.
По решению суда житель Клетни получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком на год, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU