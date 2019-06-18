2019-06-18T12:18:43+03:00
Общество

Житель Клетни получил условный срок за удар полицейскому

Приговор пока не вступил в законную силу
Мария Дедкова
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49-летний мужчина ударил задержавшего его полицейского.49-летний мужчина ударил задержавшего его полицейского.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жителя Клетни осудили за осудили за нападение на полицейского.

Все случилось 19 января. Вечером в кабинет патрульно-постовой службы отдела полиции «Клетнянское» привезли 49-летнего местного жителя для оформления административного протокола.

Но мужчина оказался против таких мер и ударил задержавшего его полицейского кулаком по лицу.

По решению суда житель Клетни получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком на год, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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