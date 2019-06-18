2019-06-18T12:17:50+03:00
Общество

«Ты гордость наша - Брянский край!»: регион готовится к празднованию 75-летия Брянской области

Губернатор Александр Богомаз провел оперативное совещание в правительстве
Елена РАКОВА
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Губернатор Александр Богомаз держит на личном контроле подготовку к празднованию 75-летия Брянщины.Губернатор Александр Богомаз держит на личном контроле подготовку к празднованию 75-летия Брянщины.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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17 июня губернатор Александр Богомаз провел оперативное совещание в правительстве. Основной темой обсуждения стала подготовка праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине со дня образования Брянской области. Этот вопрос глава региона держит на личном контроле.

Как рассказала директор департамента культуры Брянской области Елена Кривцова, этой теме посвящен весь цикл мероприятий: от празднования великих дат Победы, государственных, профессиональных праздников, до Дня освобождения Брянщины, в том числе торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, отраслевые праздники, где основной линией проходит чествование заслуженных работников, внесших существенный вклад в развитие региона.

С 11 мая по 30 июня включительно еженедельно, по субботам и воскресеньям, в Брянске на проводится областной фестиваль «Дни городов и районов Брянской области» «Трудом и подвигом прославлен Брянский край». Его цель – рассказать жителям и гостям Брянска историю создания, важнейшие этапы становления региона, современные достижения в социально-экономическом развитии Брянской области.

Праздничные мероприятия, приуроченные к юбилейной дате, 75-летию образования Брянской области, начнутся с 24 июня выставкой Брянской области в Госдуме.

5 июля в Брянске пройдут основные юбилейные торжества. Главной площадкой празднования станет Славянская площадь. Главный девиз праздника: «Ты гордость наша — Брянский край!». Основные торжества начнутся с возложения цветов к Вечному огню на площади Партизан. Затем состоится концерт в областной филармонии и чествование заслуженных людей земли брянской, вручение государственных наград.

На Славянской площади развернется большой фольклорный праздник с показом годового обрядового круга, выставка-продажа изделий декоративно-прикладного искусства, мастер-классы мастеров Брянской области.

Клубы исторической реконструкции и музеи представят интерактивные программы. Будут работать специальные площадки для детей.

Угощать брянцев будут лучшие предприятия общественного питания региона.

На главной сцене и на лестнице бульвара Гагарина состоится театрализованное представление «Брянская земля — частица дорогой моей России!», которая начнется парадным прохождением делегации городов и районов Брянской области, заслуженных работников различных отраслей. Участники праздника споют любимые песни со сводным тысячным хором Брянщины.

Вечером гостей ждет праздничный концерт Брянского губернаторского оркестра и ведущих солистов. Сюрпризом станет и выступление заслуженного артиста России, Дениса Майданова. Завершится представление праздничным лазерным пиротехническим представлением «Звезды над Десной» и фейерверком «С днем рождения, Брянщина!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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