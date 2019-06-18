2019-06-18T11:56:33+03:00
Происшествия

Жительница Дятьковского района отправится под суд за платное снятие порчи

По версии следствия, злоумышленница выманила у своей жертвы больше 10 тысяч рублей
Мария Дедкова
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Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд.Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Жительницу Дятьковского района будут судить за мошенничество в Брянске.

По версии следствия, она обманула горожанку на 10 тысяч рублей.

20 апреля на приеме у ведуньи оказалась жительница Брянска. Злоумышленница сказала, что на горожанке лежит порча. А за ее снятие нужно заплатить.

Потерпевшая передала предполагаемой преступнице деньги и золотые украшения, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Эффекта от сеанса не последовало. А жительница Дятьковского района попала под статью.

Ее уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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