Жительница Дятьковского района отправится под суд за платное снятие порчи
Жительницу Дятьковского района будут судить за мошенничество в Брянске.
По версии следствия, она обманула горожанку на 10 тысяч рублей.
20 апреля на приеме у ведуньи оказалась жительница Брянска. Злоумышленница сказала, что на горожанке лежит порча. А за ее снятие нужно заплатить.
Потерпевшая передала предполагаемой преступнице деньги и золотые украшения, пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
Эффекта от сеанса не последовало. А жительница Дятьковского района попала под статью.
Ее уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Советский районный суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU