2019-06-18T11:38:02+03:00
Происшествия

В Брянске 49-летняя женщина сломала ключицу, упав в маршрутке

По предварительной информации, водитель резко затормозил
Мария Дедкова
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По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства происшествия.По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства происшествия.Фото: Сергей ГАПОН
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В Брянске 49-летняя женщина получила травмы, упав в салоне маршрутки. Все случилось в понедельник, 17 июня, около семи часов вечера.

- В районе дома №32 на улице Ромашина водитель автомобиля "Фиат Дукато" резко затормозил, - рассказывают подробности происшествия в городской Госавтоинспекции. - В это время в салоне не удержалась 49-летняя пассажирка. Женщина упала и получила перелом ключицы.

Пострадавшую госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая причины и обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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