Брянцы сняли на видео экстремальное спасение кота

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-18T11:23:42+03:00

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Брянцы сняли на видео необычное спасение кота. Ролик они опубликовали в социальной сети.

На видео видно спасателя, который карабкается на высокую ель высотой с пятиэтажный дом. Кот в это время забирается все выше и выше и оказывается на самой верхушке дерева. Спасателю ничего не остается, как стряхнуть животное вниз.

Кот падает на землю. Дальнейшая судьба питомца неизвестна.

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Брянцы сняли на видео спасение кота.Видео: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

ИСТОЧНИК KP.RU