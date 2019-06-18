Брянцы сняли на видео экстремальное спасение кота
Животное пришлось стряхивать с верхушки ели
Фото: vk.com, кадр из видео.
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Брянцы сняли на видео необычное спасение кота. Ролик они опубликовали в социальной сети.
На видео видно спасателя, который карабкается на высокую ель высотой с пятиэтажный дом. Кот в это время забирается все выше и выше и оказывается на самой верхушке дерева. Спасателю ничего не остается, как стряхнуть животное вниз.
Кот падает на землю. Дальнейшая судьба питомца неизвестна.
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Брянцы сняли на видео спасение кота.Видео: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
ИСТОЧНИК KP.RU