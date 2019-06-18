2019-06-18T11:23:42+03:00
Общество

Брянцы сняли на видео экстремальное спасение кота

Животное пришлось стряхивать с верхушки ели
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, кадр из видео.Фото: vk.com, кадр из видео.
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Брянцы сняли на видео необычное спасение кота. Ролик они опубликовали в социальной сети.

На видео видно спасателя, который карабкается на высокую ель высотой с пятиэтажный дом. Кот в это время забирается все выше и выше и оказывается на самой верхушке дерева. Спасателю ничего не остается, как стряхнуть животное вниз.

Кот падает на землю. Дальнейшая судьба питомца неизвестна.

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Брянцы сняли на видео спасение кота.Видео: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".

ИСТОЧНИК KP.RU

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