На брянском заводе на рабочего с крюка крана упала металлическая конструкция

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-18T10:51:39+03:00

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На Брянском заводе крупнопанельного домостроения в Володарском районе произошел несчастный случай на производстве. На стропальщика с крюка крана упала металлическая конструкция. Работник получил травмы, которые повлекли тяжкий вред здоровью.

Проверку провела прокуратура. Оказалось, что на предприятии грубо нарушали требования охраны труда. Это и стало причиной несчастного случая, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

От директора потребовали исправить нарушения. А следователи по материалам прокурорской проверки завели уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

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ИСТОЧНИК KP.RU