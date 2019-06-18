2019-06-18T10:22:56+03:00
Общество

Брянские ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел в Севском районе

Специалисты отобрали пробы на инфекции и паразитов
Марина АНТОНОВА
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На бедствие пожаловались местные пчеловоды.На бедствие пожаловались местные пчеловоды.Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянские ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел в Севском районе. На бедствие пожаловались местные пчеловоды.

- Мы отобрали пробы на наличие инфекции или паразитов, - рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в управлении ветеринарии Брянской области. - Результаты пока не готовы. Если пчелы погибли по другим причинам, в нашу компетенцию это не входит.

Сами пчеловоды предполагают, что насекомые погибли из-за химикатов, которыми обрабатывают сельскохозяйственные поля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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