Брянские ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел в Севском районе
Специалисты отобрали пробы на инфекции и паразитов
На бедствие пожаловались местные пчеловоды.Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянские ветеринары выясняют причину массовой гибели пчел в Севском районе. На бедствие пожаловались местные пчеловоды.
- Мы отобрали пробы на наличие инфекции или паразитов, - рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в управлении ветеринарии Брянской области. - Результаты пока не готовы. Если пчелы погибли по другим причинам, в нашу компетенцию это не входит.
Сами пчеловоды предполагают, что насекомые погибли из-за химикатов, которыми обрабатывают сельскохозяйственные поля.
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ИСТОЧНИК KP.RU