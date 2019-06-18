Брянского адвоката Ларису Одринскую подозревают в мошенничестве
Следователи завели уголовное дело
Лариса Одринская раньше возглавляла прокуратуру Фокинского района.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянске адвоката Ларису Одринскую подозревают в мошенничестве. Следователи завели уголовное дело, рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе регионального СУ СКР.
Лариса Одринская раньше возглавляла прокуратуру Фокинского района. Адвокатом она стала несколько лет назад.
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ИСТОЧНИК KP.RU