Брянского адвоката Ларису Одринскую подозревают в мошенничестве

СЕГОДНЯ 09:32 2019-06-18T09:32:18+03:00

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В Брянске адвоката Ларису Одринскую подозревают в мошенничестве. Следователи завели уголовное дело, рассказали "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе регионального СУ СКР.

Лариса Одринская раньше возглавляла прокуратуру Фокинского района. Адвокатом она стала несколько лет назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU