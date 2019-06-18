2019-06-18T09:24:52+03:00
Происшествия

В Брасовском районе столкнулись две машины: ранены оба водителя

Пострадавших госпитализировали
Марина АНТОНОВА
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В Брасовском районе столкнулись УАЗ и ВАЗ-21154. Автоавария случилась около восьми часов вечера в понедельник, 17 июня, на 1-м километре дороги Локоть – Турищево, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

60-летний водитель УАЗа выезжал из поворота и попал на встречную полосу. Машина столкнулась с ВАЗом, который двигался навстречу. Травмы получили оба водителя.

Автомобилиста, который был за рулем УАЗа, госпитализировали с травмой головы, переломом ребер, внутренним кровотечением, ранами головы и ссадинами тела. 33-летний водитель второй машины получил травму головы, рвано-рубленные раны головы, предплечья и шеи, перелом ключицы. Пострадавшего тоже госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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