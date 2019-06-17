2019-06-17T18:27:37+03:00
Общество

В брянском поселке Лопандино открыли детский сад

Он рассчитан на 75 ребятишек
Мария Дедкова
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В новом садике оборудовали игровые, спальни, пищеблок, спортивный и актовый залы.В новом садике оборудовали игровые, спальни, пищеблок, спортивный и актовый залы.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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17 июня в поселке Лопандино, что в Комаричском районе, прошло торжественное открытие нового детского сада. На его строительство потратили больше 76 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

В новый детский сад смогут ходить 75 мальчишек и девчонок. Для 15 малышей есть места в ясельную группу.

В новом садике оборудовали игровые, спальни, пищеблок, спортивный и актовый залы. Во дворе поставили детские площадки с верандами для прогулок в плохую погоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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