В брянском поселке Лопандино открыли детский сад

СЕГОДНЯ 18:27 2019-06-17T18:27:37+03:00

В новом садике оборудовали игровые, спальни, пищеблок, спортивный и актовый залы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Он рассчитан на 75 ребятишек

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17 июня в поселке Лопандино, что в Комаричском районе, прошло торжественное открытие нового детского сада. На его строительство потратили больше 76 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

В новый детский сад смогут ходить 75 мальчишек и девчонок. Для 15 малышей есть места в ясельную группу.

В новом садике оборудовали игровые, спальни, пищеблок, спортивный и актовый залы. Во дворе поставили детские площадки с верандами для прогулок в плохую погоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU