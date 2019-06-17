В Брянской области осудили двух украинцев за контрабанду 122 килограммов наркотиков
17 июня Брянский областной суд вынес приговор двум жителям Украины. Их признали виновными в контрабанде наркотиков.
- Выяснилось, что с августа 2012-го по июнь 2017-го иностранцы вместе с гражданами Испании, Молдовы и России осуществляли поставки из Испании в Россию крупных партий гашиша, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.- 8 марта 2017-го злоумышленники попытались вывезти через таможенный пост в Севском районе больше 122 килограммов гашиша, часть из которого передали сообщнику. В этот же день сотрудники полиции задержали предполагаемых преступников и изъяли наркотики.
По решению суда один из иностранцев получил 15,5 лет колонии строгого режима, второй - 16 лет.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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ИСТОЧНИК KP.RU