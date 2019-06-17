2019-06-17T18:07:52+03:00
Происшествия

В Брянской области осудили двух украинцев за контрабанду 122 килограммов наркотиков

Один из иностранцев получил 15,5 лет колонии, второй - 16
Мария Дедкова
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Отбывать наказание украинцам придется в колонии строго режима.Отбывать наказание украинцам придется в колонии строго режима.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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17 июня Брянский областной суд вынес приговор двум жителям Украины. Их признали виновными в контрабанде наркотиков.

- Выяснилось, что с августа 2012-го по июнь 2017-го иностранцы вместе с гражданами Испании, Молдовы и России осуществляли поставки из Испании в Россию крупных партий гашиша, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.- 8 марта 2017-го злоумышленники попытались вывезти через таможенный пост в Севском районе больше 122 килограммов гашиша, часть из которого передали сообщнику. В этот же день сотрудники полиции задержали предполагаемых преступников и изъяли наркотики.

По решению суда один из иностранцев получил 15,5 лет колонии строгого режима, второй - 16 лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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