СЕГОДНЯ 17:37 2019-06-17T17:37:44+03:00

В этот же день в стенах ФОКа прошли первые соревнования по волейболу, настольному теннису и шахматам. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

На его строительство потратили больше 70 миллионов рублей

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В понедельник, 17 июня, в Комаричах открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс. На его возведение потратили больше 70 миллионов рублей из областного и местного бюджетов.

На 9 миллионов купили спортивное оборудование и инвентарь, обустроили два спортзала, футбольное поле, волейбольную площадку и зоны отдыха, поясняют в пресс-службе правительства Брянской области.

В этот же день в стенах ФОКа прошли первые соревнования по волейболу, настольному теннису и шахматам.

Напомним, из областного бюджета на строительство пяти спортивных комплексов в Жуковке, в Бежицком и Фокинском районах Брянска, Дятьково, Севске выделят еще 767 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU