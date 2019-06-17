2019-06-17T15:58:25+03:00
Общество

С начала года в Брянске случилось семь ДТП с велосипедистами

Среди пострадавших трое детей
Марина АНТОНОВА
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Больше всего аварий с велосипедами происходит в Володарском и Фокинском районах.Больше всего аварий с велосипедами происходит в Володарском и Фокинском районах.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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С начала года в Брянске случилось семь дорожно-транспортных происшествий с велосипедистами. Среди пострадавших трое детей. По статистике, больше всего аварий с велосипедами происходит в Володарском и Фокинском районах – по три в каждом из них. По сравнению с прошлым годом количество подобных аварий выросло на 40 процентов, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним, смертельное ДТП с участием 20-летнего велосипедиста случилось поздним вечером в субботу, 15 июня. Парень попал под колеса грузовика. Очевидцы пишут, что водитель проехал на красный сигнал светофора. А велосипедист не спешился перед переходом.

В 2019 году автоинспекторы поймали 87 велосипедистов, которые нарушали Правила дорожного движения. Восемь из них были пьяными.

В Госавтоинспекции напоминают, что велосипедистам запрещено разворачиваться или поворачивать налево на дороге, где больше одной полосы в одну сторону. Также нельзя пересекать пешеходные переходы на двухколесном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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