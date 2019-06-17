В брянской колбасе нашли остатки антибиотиков
В брянской колбасе производства «Деснянского пищекомбината» нашли остатки лекарственных препаратов для животных. Специалисты Россельхознадзора взяли на анализ колбасы «Краковская», «Московская» и «Одесская», которые готовили к продаже. В лаборатории выявили антибиотики. Продукцию, которая не соответствовала требованиям законодательства, изъяли из магазинов.
Предприятию выписали предписание об отзыве декларации о соответствии, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Фирму и должностное лицо привлекли к административной ответственности.
После жалоб потребителей и не раз найденным нарушениям пищекомбинат включили в группу риска. Надзорные органы будут усиленно контролировать предприятие.
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ИСТОЧНИК KP.RU