2019-06-17T14:14:45+03:00
Происшествия

Под Унечей потушили лесной пожар

Огонь подобрался на расстояние шести километров от города
Марина АНТОНОВА
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В Унечском районе потушили лесной пожар. Сообщение о нем поступило на пульт оперативного дежурного МЧС утром в понедельник, 17 июня. На место выехали специалисты Лесопожарной службы, лесничества Унечского района и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

- Угрозы населенным пунктам не было, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – До ближайшего из них, города Унеча, около шести километров.

Огонь распространился на площади 0,5 гектара. Пожар тушили девять человек и пять единиц техники. С пламенем справились в 12.45.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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