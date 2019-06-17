Под Унечей потушили лесной пожар
В Унечском районе потушили лесной пожар. Сообщение о нем поступило на пульт оперативного дежурного МЧС утром в понедельник, 17 июня. На место выехали специалисты Лесопожарной службы, лесничества Унечского района и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.
- Угрозы населенным пунктам не было, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – До ближайшего из них, города Унеча, около шести километров.
Огонь распространился на площади 0,5 гектара. Пожар тушили девять человек и пять единиц техники. С пламенем справились в 12.45.
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ИСТОЧНИК KP.RU