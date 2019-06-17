Житель Выгоничского района получил условный срок за хранение частей огнестрельного оружия

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-17T11:50:16+03:00

Брянец отремонтировал ружье, чтобы его можно было использовать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Житель Выгоничского района получил условный срок за незаконные приобретение и хранение патронов и частей огнестрельного оружия, а также за ремонт оружия. Мужчине назначили два года и два месяца лишения свободы с испытательным сроком один год. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что с весны 2017-го по февраль 2019 года брянец находил в лесу в Выгоничском районе части нарезного огнестрельного оружия калибра 7,62 миллиметра и патроны к нему, а также артиллерийские унитарные выстрелы к противотанковым и танковым пушкам 45-го калибра, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Боеприпасы и оружие он хранил у себя дома.

Как выяснили правоохранители, обвиняемый отремонтировал оружие и собрал его так, что его можно было использовать.

Преступника обнаружили полицейские во время профилактических рейдов. Они изъяли патроны и оружие.

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ИСТОЧНИК KP.RU