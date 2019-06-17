Под Брянском вандалы разгромили купель

СЕГОДНЯ 11:34 2019-06-17T11:34:44+03:00

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В Брянском районе вандалы разгромили купель в поселке Кузьмино. Фотографии разрушений опубликовали пользователи в соцсетях. На снимках видно разрезанную жестяную дверь, сломанные доски деревянного настила, надписи на бетонных конструкциях и мусор в ручье.

Купель была популярным местом, куда брянцы ездили окунаться на Крещение. Но за источником давно никто не следит, пишут в комментариях. Труба, из которой льется вода, забилась. А доски прогнили.

По словам местных жителей, в последнее время это место облюбовали подростки.

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ИСТОЧНИК KP.RU