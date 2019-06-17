В Брянске на Первомайском мосту начали укладывать асфальт
Дорогу обещают сдать к 5 июля
Подрядная организация приступила к этим работам накануне, 16 июня.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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На Первомайском мосту в Брянске начали укладывать асфальт. Подрядная организация приступила к этим работам накануне, 16 июня,сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Дорожники начали укладывать асфальт на подъезде со стороны Советского района. Работы продолжатся в рабочие дни.
Напомним, готовый Первомайский мост пообещали сдать к 5 июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU