В Брянске на Первомайском мосту начали укладывать асфальт

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-17T10:34:44+03:00

Подрядная организация приступила к этим работам накануне, 16 июня. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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На Первомайском мосту в Брянске начали укладывать асфальт. Подрядная организация приступила к этим работам накануне, 16 июня,сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Дорожники начали укладывать асфальт на подъезде со стороны Советского района. Работы продолжатся в рабочие дни.

Напомним, готовый Первомайский мост пообещали сдать к 5 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU