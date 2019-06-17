На улице Флотской в Брянске столкнулись четыре машины: травмы получил пешеход

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-17T09:53:34+03:00

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В Брянске на улице Флотской столкнулись четыре машины. Автоавария случилась около половины двенадцатого вечера в воскресенье, 16 июня, у дома №110.

Водитель «Мазды 3» ехал со стороны улицы Ульянова в сторону Литейной. Иномарка столкнулась с «Киа Рио». А после врезалась в припаркованные у заправки машины: «БМВ» и «Фиат Дукато». «БМВ» сбила 20-летнего пешехода, который стоял на обочине.

У молодого человека диагностировали «ушиб легкого», сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU