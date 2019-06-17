В Дятьковском районе легковушка столкнулась с фурой: пострадали двое

СЕГОДНЯ 09:29 2019-06-17T09:29:15+03:00

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В Дятьковском районе при столкновении «Рено Логан» и фуры «Даф» пострадали два человека. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого вечера в воскресенье, 16 июня, на 39-м километре трассы Брянск - Дятьково - граница с Калужской областью.

23-летний водитель «Рено» ехал со стороны Дятькова в сторону поселка Ивот, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Автомобилист не уступил дорогу грузовику, который двигался по главной в сторону города Людиново. Машины столкнулись.

Водителя легковушки госпитализировали с сотрясением мозга, ушибами и ранами головы. 17-летняя пассажирка «Рено» ушибла позвоночник и получила сотрясение мозга. Девушку отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU