Пассажирам поезда, в котором отцепился вагон в Брянске, пообещали компенсацию

СЕГОДНЯ 09:19 2019-06-17T09:20:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Пассажирам поезда №738, в котором в Брянске отцепился вагон, пообещали компенсацию. Им вернут полную стоимость билетов. Также можно получить 4000 тысячи бонусных баллов. Их хватит, что купить билет в купе, например, в Москву и другие города на расстоянии не больше 500 километров.

Напомним, вагон у поезда, который следовал из Брянска в Москву, отцепился около семи часов утра в субботу, 15 июня. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Пассажиров вывели на улицу. Людям пришлось больше трех часов ждать резервного состава.

Ситуацией с расцепкой вагонов заинтересовалась Брянская транспортная прокуратура.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU