Пассажирам поезда, в котором отцепился вагон в Брянске, пообещали компенсацию
Пассажирам поезда №738, в котором в Брянске отцепился вагон, пообещали компенсацию. Им вернут полную стоимость билетов. Также можно получить 4000 тысячи бонусных баллов. Их хватит, что купить билет в купе, например, в Москву и другие города на расстоянии не больше 500 километров.
Напомним, вагон у поезда, который следовал из Брянска в Москву, отцепился около семи часов утра в субботу, 15 июня. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Пассажиров вывели на улицу. Людям пришлось больше трех часов ждать резервного состава.
Ситуацией с расцепкой вагонов заинтересовалась Брянская транспортная прокуратура.
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ИСТОЧНИК KP.RU