2019-06-16T20:49:21+03:00
Общество

В понедельник брянцев ждет жара и грозы

Воздух прогреется до плюс 28 градусов
Елена РАКОВА
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Жара продолжит испытывать жителей Брянщины на прочность. В понедельник, 17 июня, воздух в регионе прогреется до плюс 23-28 градусов.

При этом брянцам прогнозируют ночные грозы и дожди. Днем осадков не обещаю, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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