В понедельник брянцев ждет жара и грозы
Воздух прогреется до плюс 28 градусов
Изменить размер текста:
Жара продолжит испытывать жителей Брянщины на прочность. В понедельник, 17 июня, воздух в регионе прогреется до плюс 23-28 градусов.
При этом брянцам прогнозируют ночные грозы и дожди. Днем осадков не обещаю, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU