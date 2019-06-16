СЕГОДНЯ 17:23 2019-06-16T17:27:46+03:00

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В Стародубском районе мотоциклист не справился с управлением и сломал ногу. ДТП произошло около 7.45 на 15 километре автодороги "Стародуб-Новые Ивайтенки"

По предварительной информации, 52-летний водитель мотоцикла "Хонда", двигаясь со стороны села Новые Ивайтенки, съехал в кювет и упал.

У мужчины диагностировали перелом левой голени и, оказав медицинскую помощь отпустили, назначив лечение.

Еще одно ДТП с участием мотоцикла в этот же день произошло в Брянске. В нем пострадала 33-летняя пассажирка двухколесного транспортного средства. За помощью женщина обратилась в областную больницу. Там у нее диагностировали рваную рану правой кисти, ушибленную рану теменной области справа.

О случившемся медики сообщили в Госавтоинспекцию. По предварительной информации, женщина получила травмы в результате ДТП на переулке Школьном в поселке Малое Полпино, упав с мотоцикла.

По фату ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU