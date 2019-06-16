Губернатор Александр Богомаз поздравил брянских медиков с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-16T12:01:21+03:00

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил медиков с профессиональным праздником.

"Вы посвятили свою жизнь благородному делу — заботе о здоровье людей и знаете лучше всех, что нет ничего ценнее человеческой жизни.

Отрадно осознавать, что за последние годы в отечественной медицине многое изменилось: получили развитие инновационные технологии, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, построены новые многопрофильные центры. Неизменным остается одно — ваш профессионализм.

Медицинские работники — это специалисты, чья деятельность является ярким примером беззаветного служения людям.

Мы выражаем слова признательности ветеранам отрасли, которые передают свой бесценный опыт молодому поколению.

Уважаемые работники здравоохранения Брянской области! Сегодня, воплощая ключевое направление социальной политики, вы поднимаете на новый уровень качество обслуживания и повышаете доступность для населения современной высокотехнологичной медицинской помощи. Спасибо вам за самоотверженный труд, милосердие и заботу!

Примите пожелания здоровья, счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!" - говорится в поздравлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU