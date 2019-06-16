С игроками брянского "Динамо" подписали пока только шесть контрактов

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-16T10:02:07+03:00

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Игроки футбольного клуба "Динамо" Брянск" соберутся на первую тренировку 17 июня. Правда, пока это будут местные футболисты. В этот же день они пройдут медобследование. На данный момент, как сообщают в ФК "Динамо" Брянск", подписаны только шесть контрактов с игроками.

Но уже 20-21 июня команда должна приступить к тренировкам в полном составе.

14 июня состоялась рабочая встреча начальника управления физкультуры и спорта Брянской области Валерия Корнеева и исполнительного директора ФК "Динамо" Брянск" Дмитрия Митта. На встрече обсудили дальнейшие перспективы команды в футбольном сезоне 2019-2020 годов.

По предварительной информации, в ближайшее время планируется встреча губернатора Брянской области с руководством, тренерским штабом и ведущими игроками команды. Там определят конкретные задачи и цели на предстоящий футбольный сезон.

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ИСТОЧНИК KP.RU