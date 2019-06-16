2019-06-16T10:02:07+03:00
Спорт

С игроками брянского "Динамо" подписали пока только шесть контрактов

На первую тренировку футболисты соберутся 17 июня
Елена РАКОВА
Поделиться:
Футболисты начнут подготовку к сезону с 20 июня.Футболисты начнут подготовку к сезону с 20 июня.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

Игроки футбольного клуба "Динамо" Брянск" соберутся на первую тренировку 17 июня. Правда, пока это будут местные футболисты. В этот же день они пройдут медобследование. На данный момент, как сообщают в ФК "Динамо" Брянск", подписаны только шесть контрактов с игроками.

Но уже 20-21 июня команда должна приступить к тренировкам в полном составе.

14 июня состоялась рабочая встреча начальника управления физкультуры и спорта Брянской области Валерия Корнеева и исполнительного директора ФК "Динамо" Брянск" Дмитрия Митта. На встрече обсудили дальнейшие перспективы команды в футбольном сезоне 2019-2020 годов.

По предварительной информации, в ближайшее время планируется встреча губернатора Брянской области с руководством, тренерским штабом и ведущими игроками команды. Там определят конкретные задачи и цели на предстоящий футбольный сезон.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянской области прошли краеведческие чтения
В поселке Локоть прошел молебен в рамках праздника «Под сенью брасовских аллей»
В Фокинском районе Брянска из озера Мутное достали тело мужчины
В Клинцовском районе водитель "Лады" съехал в кювет и врезался в дерево
В центре Брянска микроавтобус столкнулся с троллейбусом: пострадала 79-летняя пенсионерка
Сергей Калашников: Госкорпорации – это кошки, гуляющие сами по себе
Под Брянском водитель легковушки сломал нос пьяному пешеходу
В Брянске благоустроят 14 общественных территорий по инициативе горожан
В Бежицком районе Брянска на три дня ограничат движение
Брянских дорожников оштрафовали за плохую организацию движения во время ремонта городских улиц
Брянскому доктору президент присвоил звание заслуженный врач России
Беглому брянскому экс-полицейскому Левану Хуцишвили не смягчили приговор