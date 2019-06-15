2019-06-15T21:41:01+03:00
Звезды

В Брянской области прошли краеведческие чтения

На пленарном заседании обсуждались вопросы, касающиеся дворянских усадеб Брянского края
Елена РАКОВА
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Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Брянской области.
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15 июня в поселке Локоть состоялись ІV Краеведческие чтения "Брасовский край: история и современность" в рамках праздника "Под сенью брасовских аллей".

Почетными гостями чтений стали губернатор Брянской области Александр Богомаз и кандидат исторических наук, председатель наблюдательного совета фонда "Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.

- Очень важно, что мы говорим о прошлом, на котором основано настоящее, а без настоящего нет будущего, - сказал губернатор Брянской области Александр Богомаз. - Есть разные мнения, ведутся дискуссии, но основу, фундамент создали представители династии Романовых. Нет ни одного народа в мире с таким историческим, культурным наследием, как у нас, в России. Мы культурно-просвещенный народ, и можем гордиться художниками, писателями, военачальниками…

На пленарном заседании обсуждались вопросы, касающиеся дворянских усадеб Брянского края. Одной из тем стало "Благородное любительство" - речь шла о театральных постановках в Брасовской усадьбе Михаила Романова. Говорили об истории встреч Натальи Брасовой и Михаила Романова с представителями художественной элиты XX века и других интересных моментах, касающихся истории Дома Романовых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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