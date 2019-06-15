В поселке Локоть прошел молебен в рамках праздника «Под сенью брасовских аллей»
В субботу, 15 июня, в поселке Локоть прошел традиционный праздник "Под сенью брасовских аллей", посвященный дому Романовых. Участниками торжества стали председатель наблюдательного совета фонда «Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, губернатор Брянской области Александр Богомаз, председатель правления ассоциации "Содружество рысистого коневодства России" Николай Исаков, представители законодательной и исполнительной власти региона, местные жители.
Праздник состоялся на территории дворцового ансамбля в поселке Локоть. А начался с крестного хода и молебна перед иконой Святым царственным Страстотерпцам, который провел Его Высокопреосвященство митрополит Брянский и Севский Александр.
Анна Громова поблагодарила руководителей региона за приглашение посетить праздник. И преподнесла в дар Владыке уникальную елейницу, которую сделали златоустовские мастера, живущие на Урале.
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ИСТОЧНИК KP.RU