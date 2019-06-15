В Фокинском районе Брянска из озера Мутное достали тело мужчины

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-15T17:32:29+03:00

Мужчина утонул днем 15 июня на озере Мутное. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

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Из озера Мутное в Фокинском районе Брянска подняли тело человека. О случившемся дежурному МЧС сообщили в 16.15 днем в субботу 15 июня.

- Тело 38-летнего мужчины подняли из воды в месте не оборудованном для купания водолазы, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - Обстоятельства и причина гибели устанавливаются.

На месте происшествия работали 11 человек, 5 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU