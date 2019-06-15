СЕГОДНЯ 17:06 2019-06-15T17:06:31+03:00

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В Клинцовском районе водитель "Лады" съехал в кювет и врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня около четырех часов дня на 35 километре автодороги «Клинцы-Гордеевка-Красная Гора» в Клинцовском районе.

- По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля "Лада приора" ехал со стороны Гордеевки в направлении Красной Горы, - уточнили в Госавтоинспекции. - Автомобилист не справился с управлением и съехал в кювет и врезался в дерево.

В ДТП пострадал водитель автомобиля. С диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, закрытый перелом правого бедра водителя госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU