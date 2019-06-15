В центре Брянска микроавтобус столкнулся с троллейбусом: пострадала 79-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 14:19 2019-06-15T14:19:27+03:00

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В центре Брянска микроавтобус столкнулся с троллейбусом. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня около 11.45 на проспекте Ленина.

По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля "Фольксваген транспортер" ехал от улицы Фокина в направлении улицы Дуки.

- При повороте налево, во дворовую территорию, автомобилист не уступил дорогу троллейбусу, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Общественный транспорт двигался от остановки в сторону улицы Фокина.

В ДТП пострадала 79-летняя пассажирка троллейбуса. У пенсионерки диагностировали ушиб, гематому правого предплечья и ушиб поясничной области. После осмотра в травмпункте Советского района женщину отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU