В центре Брянска микроавтобус столкнулся с троллейбусом: пострадала 79-летняя пенсионерка
В центре Брянска микроавтобус столкнулся с троллейбусом. Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня около 11.45 на проспекте Ленина.
По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля "Фольксваген транспортер" ехал от улицы Фокина в направлении улицы Дуки.
- При повороте налево, во дворовую территорию, автомобилист не уступил дорогу троллейбусу, - рассказали в областной Госавтоинспекции. - Общественный транспорт двигался от остановки в сторону улицы Фокина.
В ДТП пострадала 79-летняя пассажирка троллейбуса. У пенсионерки диагностировали ушиб, гематому правого предплечья и ушиб поясничной области. После осмотра в травмпункте Советского района женщину отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU