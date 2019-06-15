Сергей Калашников: Госкорпорации – это кошки, гуляющие сами по себе

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-15T13:57:29+03:00

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«Круглый стол» на тему «Об экономической эффективности деятельности госудraарственных корпораций в 2018 году» прошел на днях в Совете Федерации. Заседание провел первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Об итогах «круглого стола» сенатор рассказал журналистам:

- Поскольку тема была посвящена вопросу экономической эффективности госкорпораций, мы, участники «круглого стола», обозначили три вектора оценки эффективности: первый – сколько госкорпорации получают из бюджета и сколько возвращают, второй – насколько они обеспечивают конкурентоспособность российских направлений промышленности или финансовой деятельности и третий - насколько их форма является проблемной для деятельности иных структур. Президент, к примеру, неоднократно говорил, что госкорпорации обязаны часть своих заказов размещать среди малого бизнеса. К сожалению, прошедший «круглый стол» показал, что эффективность госкорпораций крайне слаба.

Сенатор Сергей Калашников.

Еще одна серьезная проблема. Госкорпорации состоят из большого числа разных структур (предприятий, организаций и т.д.), среди которых, это, правда, не во всех госкорпорациях, довольно много, иногда до половины, компаний либо с иностранным участием, либо целиком иностранных. Возникает естественный вопрос: а не уходят ли бюджетные деньги, выделяемые госкорпорациям, за рубеж, не черная ли это дыра, где пропадают государственные средства?! Тем более, как сказал присутствовавший на «круглом столе» представитель Счетной палаты, Счетная палата не контролирует перетоки денег внутри госкорпорации, в том числе бюджетные. Он также сообщил, что более 150 млрд руб находится на депозитных банковских счетах! То есть госкорпорации, постоянно требуя подпитки из государственного бюджета, оказывается, располагают колоссальными средствами, которые просто держат на депозитах! При этом в бюджет дивидендов от размещения ими денег на депозитах с каждым годом поступает все меньше. Получается, депозиты растут, а переводы в казну уменьшаются!

Вместе с тем отказываться от госкорпораций, конечно, нельзя. Разве мы можем уйти от Роскосмоса, Росатома? Понятно, нет. Вопрос в другом: как признался представитель Минэкономразвития, у них до сих пор нет системы прозрачной отчётности деятельности госкорпораций! Так надо навести порядок с отчетностью, выработать общие критерии оценки их эффективности, установить госконтроль за зарплатами и дивидендам сотрудников – это же те шаги, что лежат на поверхности. И они ничем не помешают деятельности госкорпораций. Наоборот, только усилят их отдачу государству и обществу.

Да, госкорпорации на сегодняшний день – это кошки, гуляющие сами по себе. На «круглом столе» из выступлений представителей Минэкономразвития, Минпромторга мы услышали, что правительство, в общем-то, видит и понимает проблемы, однако реальных шагов по наведению порядка в госкорпорациях, к сожалению, не делает, или мы просто о них не услышали.

Итак, еще раз. Несмотря ни на что мы считаем: все госкорпорации нужны и важны, так как перед всеми поставлены конкретные государственные задачи. Другое дело, отпущенные, скажем так, в свободное плавание, наделенные при это колоссальными ресурсами, постоянно подпитывающиеся из бюджета, госкорпорации расслабились. Что делать? Ввести элементарный государственный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU