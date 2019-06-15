Под Брянском водитель легковушки сломал нос пьяному пешеходу
Под Брянском водитель легковушки в ДТП сломал нос пьяному пешеходу. Автоавария произошла 13 июня около десяти часов вечера на первом километре автодороги «Фокинский район города Брянска-Обход города Брянска» в Брянском районе.
- По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-211140, двигаясь со стороны Фокинского района в сторону поселка Свень сбил 28-летнего пешехода, - уточнили в областной Госавтоинспекции. - Мужчина шел на встречу автомобилю по полосе встречного движения.
Медики, приехавшие на место ДТП установили у пострадавшего алкогольное опьянение и диагностировали у пешехода рубленную рану носа, перелом костей носа. После оказания медицинской помощи брянца отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU