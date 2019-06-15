В Брянске благоустроят 14 общественных территорий по инициативе горожан
По инициативе горожан в Брянске в этом году приведут в порядок 14 общественных территорий. На их благоустройство планируют потратить 20,5 миллиона рублей.
Все проекты для благоустройства предложили жители города.
- Конкурсный отбор проектов на этот год завершился в начале июня, - уточнили в Брянской городской администрации. - Сейчас готовится документация для проведения торгов и определения подрядчиков.
ВАЖНО!
Какие территории проекты реализуют по программе инициативного бюджетирования
Бежицкий район:
1 «Благоустройство детской игровой площадки в поселке Наркомзем»
2 «Установка детской игровой зоны в сквере около ГДК поселка Радица-Крыловка
3 «Благоустройство улицы Владимирской»
4 «Благоустройство родника в 10-м микрорайоне»
Советский район:
5 «Благоустройство универсального комплекса «Малое Кузьмино»
6 «Устройство детской игровой площадки ТОС «Зеленый бор»;
7 «Благоустройство и озеленение дворовой территории по улице Романа Брянского, 4»
8 «Благоустройство перехода с родником «Тропа здоровья»
9 «Создание скейт-площадки для экстремальных видов спорта»
Володарский район:
10. «Создание условий для занятий физической культурой и спортом на стадионе им. Брянских партизан»
11 «Благоустройство пляжной зоны реки Десна (левый берег) в районе ж/д вокзала Брянск-I»
12 «Благоустройство территории, прилегающей к ГДК имени Дмитрия Кравцова»
Фокинский район:
13 «Городок детства в поселке Белые Берега»
14 «Детский городок «Территория детства» в парке культуры и отдыха Фокинского района».
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ИСТОЧНИК KP.RU