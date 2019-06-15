В Брянске благоустроят 14 общественных территорий по инициативе горожан

СЕГОДНЯ 13:25 2019-06-15T13:26:43+03:00

На это потратят 20,5 миллиона рублей

Изменить размер текста: A A

По инициативе горожан в Брянске в этом году приведут в порядок 14 общественных территорий. На их благоустройство планируют потратить 20,5 миллиона рублей.

Все проекты для благоустройства предложили жители города.

- Конкурсный отбор проектов на этот год завершился в начале июня, - уточнили в Брянской городской администрации. - Сейчас готовится документация для проведения торгов и определения подрядчиков.

ВАЖНО!

Какие территории проекты реализуют по программе инициативного бюджетирования

Бежицкий район:

1 «Благоустройство детской игровой площадки в поселке Наркомзем»

2 «Установка детской игровой зоны в сквере около ГДК поселка Радица-Крыловка

3 «Благоустройство улицы Владимирской»

4 «Благоустройство родника в 10-м микрорайоне»

Советский район:

5 «Благоустройство универсального комплекса «Малое Кузьмино»

6 «Устройство детской игровой площадки ТОС «Зеленый бор»;

7 «Благоустройство и озеленение дворовой территории по улице Романа Брянского, 4»

8 «Благоустройство перехода с родником «Тропа здоровья»

9 «Создание скейт-площадки для экстремальных видов спорта»

Володарский район:

10. «Создание условий для занятий физической культурой и спортом на стадионе им. Брянских партизан»

11 «Благоустройство пляжной зоны реки Десна (левый берег) в районе ж/д вокзала Брянск-I»

12 «Благоустройство территории, прилегающей к ГДК имени Дмитрия Кравцова»

Фокинский район:

13 «Городок детства в поселке Белые Берега»

14 «Детский городок «Территория детства» в парке культуры и отдыха Фокинского района».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU