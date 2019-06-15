В Бежицком районе Брянска на три дня ограничат движение

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-15T11:23:20+03:00

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На три дня с 15 по 17 июня в Бежицком районе Брянска ограничат движение на пересечении переулка Кромского и улицы Металлистов напротив дома №5 по улице Металлистов.

Как говорят в Брянской городской администрации, ограничение связано с реконструкцией самотечного коллектора.

Также 4 июля с 10.00 до 17.00 будет ограничено движение транспортных средств по улице Чичерина, в районе дома №31-а, в Володарском районе. Там собираются проводить строительные работы на газопроводе.

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ИСТОЧНИК KP.RU