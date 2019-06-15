СЕГОДНЯ 11:11 2019-06-15T11:11:45+03:00

Фрезерование и асфальтирование ведется только в ночью

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Брянских дорожников оштрафовали за плохую организацию движения во время ремонта городских улиц В рамках нацпроекта в этом году в Брянске капитально отремонтируют 48,6 километров городских дорог.

- Активный ремонт идет на 18 дорогах, еще на двух начались подготовительные работы, - рассказала на совещании в мэрии начальник городского управления ЖКХ Галина Сафонова. - Самый высокий процент выполнения работ по проспекту Ленина. Там подрядчик уже полностью завершил асфальтирование. Плотно работает подрядная организация на улице Дуки, где в выходные продолжат фрезерование старого полотна, чтобы в начале недели приступить к укладке выравнивающего слоя.

Кстати, фрезерование и асфальтирование ведется только в ночью, чтобы не создавать затруднение для движения на центральных магистралях города.

Первый заместитель руководителя Управление автомобильной магистрали Москва – Бобруйск Дмитрий Дерингер отметил, что в целом процесс идет в нормальном режиме. Но есть вопросы по организации движения в местах производства работ. Этот же недостаток отмечают и в ГИБДД. Двум представителям подрядных компаний уже выписали штрафы за некачественную организацию движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU