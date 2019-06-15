Брянскому доктору президент присвоил звание заслуженный врач России
Доктору Брянской городской больницы №1 Людмиле Черной присвоили почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации.
Указ об этом подписал президент Владимир Путин. Награду Людмила Викторовна получила за большой вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз поздравил Людмилу Черную с получением высокой государственной награды. И пожелал крепкого здоровья, мира, добра и дальнейших успехов в работе.
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ИСТОЧНИК KP.RU