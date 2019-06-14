2019-06-14T18:34:45+03:00
Происшествия

Беглому брянскому экс-полицейскому Левану Хуцишвили не смягчили приговор

Апелляцию рассмотрели в Брянском облсуде
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Бывший участковый проведет в колонии общего режима 4 года.Бывший участковый проведет в колонии общего режима 4 года.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

Беглому брянскому экс-полицейскому Левану Хуцишвили не смягчили приговор. Апелляционную жалобу рассмотрели в Брянском областном суде. И ее не удовлетворили. Приговор Сельцовского городского суда от 10 апреля 2019 года вступил в силу.

Бывший сельцовский участковый проведет в колонии общего режима четыре года, сообщают на сайте суда. 2,5 года Леван Хуцишвили получил за побег. А остальное – часть неотбытого наказания за получение взятки и превышение должностных полномочий.

Напомним, Леван Хуцишвили сбежал из зала суда после оглашения ему обвинительного приговора по первому уголовному делу в конце марта 2017 года. Тогда ему назначили 5,5 лет колонии строгого режима. Но адвокаты в отсутствии осужденного сумели обжаловать приговор. Наказание смягчили до 3,5 лет колонии общего режима.

Левана Хуцишвили поймали в Сельцо накануне Нового 2019 года. И осудили по новому уголовному делу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новым прокурором Комаричского района стал 30-летний Николай Прудников
Через Брянскую область не пропустили 18 тонн зараженной клубники из Молдавии
Под Брянском потушили лесной пожар
В Майском парке в Брянске обнаружили опасного вредителя деревьев
Патриарх Кирилл приедет в Брянскую область в начале сентября
Молодые брянцы получили больше 20 лет колонии на двоих за продажу наркотиков
БМЗ и «Бежицкая сталь» представили совместную экспозицию
В строящейся супоневской поликлинике оборудуют мини-операционную
В Клинцах отец с двумя сыновьями пытался украсть металл из котельной
С начала года жители Брянска 120 раз пожаловались на пьяных водителей
Брянец ждет суда за убийство кинжалом в буфете в Супоневе
Брянские спортсмены стали победителями на турнире Международного паралимпийского комитета
В Брянске железнодорожники передадут детский сад и дом культуры городу
В Суземке не оборудовали по правилам официальный пляж
Бывшей брянской студентке придется заплатить полмиллиона рублей за дачу взятки
Сыродел трубчевского молкомбината незаконно получала пособие по безработице
В Клинцовском районе водитель иномарки съехал в кювет и врезался в дерево
Во время ночного пожара в Клинцах погибла 63-летняя пенсионерка
Брянскому люпину грозят гусеницы бабочки репейницы
В Брянске оштрафовали водителя, который в День России проехал по тротуару на бульваре Гагарина