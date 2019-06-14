СЕГОДНЯ 18:34 2019-06-14T18:34:45+03:00

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Беглому брянскому экс-полицейскому Левану Хуцишвили не смягчили приговор. Апелляционную жалобу рассмотрели в Брянском областном суде. И ее не удовлетворили. Приговор Сельцовского городского суда от 10 апреля 2019 года вступил в силу.

Бывший сельцовский участковый проведет в колонии общего режима четыре года, сообщают на сайте суда. 2,5 года Леван Хуцишвили получил за побег. А остальное – часть неотбытого наказания за получение взятки и превышение должностных полномочий.

Напомним, Леван Хуцишвили сбежал из зала суда после оглашения ему обвинительного приговора по первому уголовному делу в конце марта 2017 года. Тогда ему назначили 5,5 лет колонии строгого режима. Но адвокаты в отсутствии осужденного сумели обжаловать приговор. Наказание смягчили до 3,5 лет колонии общего режима.

Левана Хуцишвили поймали в Сельцо накануне Нового 2019 года. И осудили по новому уголовному делу.

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ИСТОЧНИК KP.RU